المنفور لـ”أخبار ليبيا24″: هذه كانت أهدافنا داخل الكلية الجوية مصراتة

أخبار ليبيا24- خاص

قال آمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء طيار ركن محمد المنفور إن القوات الجوية العربية الليبية قامت مساء أمس السبت باستهداف أهداف منتقاة وكانت جميعها داخل الكلية الجوية مصراتة.

وأضاف المنفور لـ”أخبار ليبيا24″ أن الأهداف تمثلت في 11 هدف من بينها المستودع الرئيسي (الهنقر الأخضر ) ومستودع آخر ملاصق له وعدد ثلاث مستودعات بين ساحة سرب سعدون ومبنى التدحرج.

وأشار آمر غرفة القوات الجوية إلى أن هذه المستودعات كانت معدة لاستعمال الطائرات التركية المسيرة، مؤكدًا أنه لم يضرب الرابع لأنه كان خاليا.

وأوضح المنفور أنه تم أيضًا استهداف طائرة كانت متوقفة في ساحة وقوف الطائرات أمام سرب سعدون.

وأكد آمر الغرفة أن هذه الضربات تأتي بعد عدم توقف مليشيات مصراتة عن التعاون مع الأتراك لدعم المليشيات في طرابلس الأمر الذي دفعنا للعمل على تجفيف منابع الإرهاب في ليبيا.

ولفت إلى أن هذه الضربات سوف تستمر حتى الابتعاد عن دعم الإرهابيين وعدم التعاون مع القوى الأجنبية، محذرًا المدنيين بالابتعاد عن أماكن تواجد التنظيمات المليشياوية .

وكان سلاح الجو نفذ ليلة أمس ضربات جوية مكثفة داخل الكلية الجوية مصراتة وصلت إلى مايقارب الـ 13 غارة.