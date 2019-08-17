مشايخ وأعيان الزنتان يؤكدون وقوفهم مع الجيش في حربه على الإرهاب

مشايخ وأعيان الزنتان يؤكدون وقوفهم مع الجيش في حربه على الإرهاب

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل القائد العام المشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة وفد من مشايخ وأعيان وحكماء الزنتان رفقة آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء إدريس مادي وأعضاء المجلس التسييري للبلدية.

وهنأ الحضور حفتر بعيد الأضحى المبارك، وانتصارات قوات الجيش في غرب البلاد وجنوبها، مؤكدين وقوفهم التام خلف الجيش في حربه على الإرهاب والميليشيات الإجرامية، وبنائه للدولة المنشودة لكل الليبيين .

كما استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الخميس في مدينة بنغازي نفس الوفد .

وناقش الوفد مع رئيس الحكومة، أوضاع بلدية الزنتان ومشاريعها الخدمية التي تنفذها الحكومة المؤقتة وسير عملها.

وثمن الوفد دور الحكومة في دعم بلدية الزنتان من خلال إقامة العديد من المشاريع الخدمية بها في شتى المجالات، إضافة إلى توفير كافة السلع والخدمات التي تحتاجها البلدية.

وشدد الوفد على دعم مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، مؤكدًا عدم اعترافه بأية حكومة موازية.

وتعهد الثني بتقديم كافة الدعم لبلدية الزنتان المنحازة دائما للوطن، مؤكدا تذليل كافة الصعاب أمام هذه البلدية ومواطنيها وتوفير كافة الاحتياجات التي تتطلبها البلدية ومشاريعها.