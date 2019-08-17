حرقت المنازل وقطعت الكهرباء والاتصالات..المعارضة التشادية تسيطر على مرزق

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع سيطرة مسلحي مرتزقة المعارضة التشادية وعناصر أخرى متطرفة بإمرة المدعو حسن موسى السوقي التباوي اليوم السبت على مدينة مرزق تحت مسمى ” قوة حماية الجنوب”.

وأضاف المصدر أن مسلحي مرتزقة المعارضة التشادية قاموا بإشعال النيران في عدد من المنازل في”حي المقريف”، موضحًا أن مسلحي مرتزقة المعارضة التشادية والمدعومة من المجلس الرئاسي تحصلوا على ذخائر وأسلحة قادمة من طرابلس عن طريق مطار أوباري.

وأفاد المصدر أن هذه الذخائر والأسلحة وصلت استعدادا لهذا الهجوم والذي نفذ منذ صباح السبت 17 أغسطس 2019 وجاءت العملية تحت اسم ( السبت الأسود).

ولفت المصدر إلى أن الهجوم استهدف تمركزات ونقاط القوات المسلحة الليبية والشباب المساند لها في المدينة، مشيرًا إلى أن سلاح الجو نفذ ثلاث غارات على نقاط تمركز لتلك العناصر المسلحة وما تعرف “بقوة حماية الجنوب” في مدينة مرزق.

وأشار إلى أن مسلحي مرتزقة ” قوة حماية الجنوب ” أقدموا على قطع التيار الكهربائي عن مدينة مرزق وقطع الاتصالات لشبكتي “ليبيانا و المدار ” عن المدينة.