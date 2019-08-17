بعد خضوعهم لمحاكمة عادلة.. المحكمة العسكرية ببنغازي تفرج عن متهمين في قضايا متعلقة بالإرهاب

بعد خضوعهم لمحاكمة عادلة.. المحكمة العسكرية ببنغازي تفرج عن متهمين في قضايا متعلقة بالإرهاب على نقيض ما كانت تنتهجه الجماعات الإرهابية؛ فإن الدولة في ليبيا تصر على توفير محاكمات عادلة ونزيهة لكل المتهمين والمتورطين في قضايا متعلقة بالإرهاب

أخبار ليبيا24-خاص

أفرجت المحكمة العسكرية بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية ببنغازي عن عدد من السجناء المتهمين في قضايا متعلقة بالإرهاب في مدينتي درنة وبنغازي.

وجاءت عملية الإفراج بعد خضوعهم للمحاكمة وتأكيد براءتهم من التهم المنسوبة إليهم ومن شبهة الإرهاب أو التعامل مع العناصر الإرهابية واستيفاء كافة الإجراءات القانونية وإتمام التحقيقات المتعلقة بقضايا الإرهاب.

وجرت عملية الإفراج عنهم صباح يوم الخميس الماضي، لكن لم يتسنى لأخبار ليبيا 24 معرفة عدد المفرج عنهم وتاريخ القبض عليهم.

وتؤكد عملية الإفراج بشكل قاطع على سريان الحياة من جديد في النظام القضائي الذي شُل بشكل كامل خلال سيطرة الجماعات الإرهابية على مدينتي بنغازي ودرنة قبل تحريرهما من قبل الجيش الوطني الليبي.

وكانت الجماعات الإرهابية من بينها أنصار الشريعة وداعش قد سعت لإنشاء ما يسمى بـ “المحاكم الإسلامية” المخالفة لقوانين الدولة الليبية المدنية، وتثبيتها في مناطق سيطرتها، حيث ارتكبت عمليات قتل غير مشروع وانتهاكات أخرى.

لكن وبعد طرد تلك الجماعات من قبل الجيش الوطني الليبي، استطاعت ليبيا ممارسة كامل الحقوق السياسية والمدنية والقضائية عبر مؤسسات فعالة للحكم والعدالة والأمن، حيث وعلى نقيض ما كانت تنتهجه الجماعات الإرهابية، فقد أصرت الدولة في ليبيا، على توفير محاكمات عادلة ونزيهة لكل المتهمين والمتورطين في قضايا متعلقة بالإرهاب، وذلك تماشيًا مع نص الإعلان الدستوري الذي يؤكد على أنه لا يجوز للسلطات تطبيق أي عقوبة خارج سياق القانون.