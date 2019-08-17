إتلاف “350” صندوق حلويات للأطفال بها مواد مسرطنة بطبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أتلف التمركز الأمني لبوابة وادي السهل غرب طبرق حوالي 1000 بيضة شكولاتة بها مواد محظورة .

وقال آمر بوابة وادي السهل نقيب أيمن محمد فضيل إنه تم إتلاف حوالي ألف بيضة شكولاتة ومصاصة بها مواد محظورة بحضور رئيس المجلس التسييري، وآمر الدعم المركزي بالبوابة بحرقها، بعد موافقة النيابة العامة وتعليمات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وأوضح فضيل – لأخبار ليبيا 24 – أنه تم ضبط أكثر من 350 صندوق لمادة الشكولاتة الموجودة داخل البيضة ذات الحجم الكبير صناعة مصرية قبل شهر رمضان الماضي لوجود مواد مسرطنة ومحظورة حسب تعميم مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بطبرق وأمر النيابة ويبلغ العدد الإجمالي حوالي 10000 بيضة أو ما يسميها الأطفال ” شكولاتة الدحية “.

وفي ذات الشأن، أضاف المسؤول أنه تم إتلاف أيضًا كيكة منتهية الصلاحية تم ضبطها في المدة الماضية .

يشار أن التمركز الأمني لبوابة وادي السهل الذي يقع غرب طبرق بحوالي 25 كليومتر من أهم التمركزات الأمنية التي يعتمد عليها لضبط الكثير من المخالفات لوجود البوابة على وادي لا يمكن التسلل منها.

وكان مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البطنان محسن عبدالرازق الكريمي أكد في تصريح سابق لأخبار ليبيا 24 أن جميع الخضروات والفواكه والأغذية القادمة من دولة مصر الشقيقة لا تخضع للرقابة على الرغم من أنه لدينا في منفذ امساعد البري.