مطار سبها يستقبل أولى الرحلات بعد خمس سنوات من إغلاقه

المطار أغلق في التاسع من يناير 2014 بسبب تردي الأوضاع الأمنية في سبها قبل أن يتمكن الجيش الوطني من تحريرها

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أخبار ليبيا24-خاص

حطّت اليوم الجمعة أول طائرة على مدرج مطار سبها المدني وذلك بعد إغلاقه لنحو خمس سنوات بسبب الأوضاع الأمنية.

ووسط حضور كبير استقبل المطار رحلة للخطوط الجوية الليبية قادمة من مطار بنينا ببنغازي، حيث كان في استقبال الرحلة التي رافقتها أخبار ليبيا24 عميد بلدية سبها حامد الخيالي وعدد من الشخصيات.

ويأتي استئناف العمل بالمطار بعد تأمين سبها من قبل الجيش الوطني وإجراء عمليات الصيانة الضرورية لمرافق المطار.

وكان المطار قد أغلق في 9 يناير 2014 بسبب تردي الأوضاع الأمنية في سبها ومنطقة فزان بالكامل قبل أن يتمكن الجيش الوطني من تحريرها.

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