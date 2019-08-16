مدير مطار سبها لأخبار ليبيا24: استئناف الرحلات الجوية للمطار جاء تتويجًا لمسيرة أشهر من العمل أوحيدة أكد أن جداول الرحلات الجوية ستنزل بانتظام خلال أسبوع

أخبار ليبيا24-خاص

قال مدير مطار سبها الدولي محمد أوحيدة في تصريح لأخبار ليبيا24 اليوم الجمعة إن استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار سبها المدني جاء تتويجًا لمسيرة أشهر من العمل التي قضاها العاملون بالمطار، بين عمليات الصيانة والتجهيز والتنظيف، وإعادة تشغيل العديد من الاجهزة والمعدات التي لحقها الضرر في السنوات الماضية.

وأوضح أوحيدة، أن الجيش الوطني يقوم على تأمين محيط المطار في دائرة قطرها 20 كيلومترًا مركزها المطار وملحقاته، كما تشرف مديرية أمن سبها على تأمين مرافق المطار من الداخل.

وأكد أوحيدة، أن جداول الرحلات الجوية ستنزل بانتظام خلال أسبوع، وستكون الرحلات محلية لفترة معينة ومن ثن ستوضع آلية إعادة الرحلات الدولية.

وبيّن أن جميع مرافق المطار جاهزة وتعمل بشكل جيد، ويمكنها تسيير العديد من الرحلات المحلية والدولية منذ اليوم.

واستأنفت اليوم الجمعة بشكل رسمي حركة الملاحة الجوية بمطار سبها الدولي جنوب ليبيا، حيث هبطت على أرضه أول طائرة ركاب مدنية قادمة من مطار بنينا ببنغازي.

وكان على متن الرحلة التي رافقتها أخبار ليبيا24 وكيل هيأة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية المؤقتة، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية والجنوبية، ولجنة فنية للتقييم والمتابعة، وعدد من نشطاء مؤسسات المجتمع المدني، وموظفي ديوان رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة.