متحدث باسم الخطوط الليبية: استئناف العمل بمطار سبها سيرفع المشقة عن أهلنا في الجنوب

متحدث باسم الخطوط الليبية: استئناف العمل بمطار سبها سيرفع المشقة عن أهلنا في الجنوب المشنون: لم نستطع أن نغيب عن أهلنا في سبها رغم معاناتنا في شركة الخطوط الليبية

أخبار ليبيا24-خاص

دشّنت طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية اليوم الجمعة أولى الرحلات الجوية إلى مطار سبها بعد توقف دام نحو ست سنوات على الرغم من عديد المحاولات لافتتاحه في وقت سابق.

وأعرب المتحدث باسم شركة الخطوط الليبية عز الدين المشنون في تصريح لأخبار ليبيا24 عن سرور الشركة لتدشينها أول خط يربط بين مدينتي بنغازي وسبها بعد غياب لسنوات.

وقال المشنون: “إننا سعداء بهذا التدشين الذي سوف يرفع المشقة عن أهلنا في سبها ويربط بين إقليمي برقة وفزان”.

وأضاف، “رغم المعاناة التي نعانيها في شركة الخطوط بطائرة واحدة في المنطقة الشرقية ولكن لم نستطع أن نغيب عن أهلنا في سبها؛ فهم أهلنا وشعبنا وجزء منّا”.

وأغلق مطار سبها يوم 9 أبريل 2014 بسبب تردي الأوضاع الأمنية في سبها ومنطقة فزان قبل دخول الجيش الوطني في 18 يناير 2018.