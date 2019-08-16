“التريكي” أول ليبية تحصل على الشارة العربية في تحكيم الكاراتيه

“التريكي” أول ليبية تحصل على الشارة العربية في تحكيم الكاراتيه

أخبار ليبيا 24 – خاص

نجحت الليبية “عائشة التريكي” في تسجيل اسمها كأول حكمة ليبية في لعبة الكاراتيه، حيث تحصلت على الشارة العربية في التحكيم بشقيه “كاتا” و”كوميتي” .

وأوضح رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض أن “التريكي” سافرت إلى دولة تونس على نفقتها الخاصة .

الرعيض أشار – لأخبار ليبيا 24 – إلى أن الاتحاد العام دعم وبقوة “التريكي” من أجل المشاركة الناجحة خلال البطولة العربية في تونس رغم قلة الإمكانيات .

وذكر أن الحكمة لم تدخر جهداً من أجل الحصول على الشارة، مشيرًا إلى أنه خاض مع عائشة الكثيرين من الحكام الامتحان الذي كان على درجة عالية من الصعوبة، إلا أنها اثبتت أنها تستحق التميز واجتازت الاختبارات بنجاح .

وأكد رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه أن “عائشة” وبجهدها ودون أي تدخل من أحد حصلت على شارتين بدل واحدة، مضيفة اسمها إلى جانب بلدها ليبيا إلى قائمة حكمات الكاراتيه العرب .