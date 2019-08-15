كانت مقرًا لتوجية الطائرات المسيرة…سلاح الجو يدمر مستودعين في مطار زوارة

كانت مقرًا لتوجية الطائرات المسيرة…سلاح الجو يدمر مستودعين في مطار زوارة

أخبار ليبيا24

أعلن آمر غرفة عمليات القوات الجوية الليبية اللواء محمد المنفور اليوم الخميس استهداف مستودعين وتسويتهم بالأرض تماما بمطار زوارة.

وأوضح المنفور بحسب تصريحات صحفية أن المستودعين كانا مقرًا لتوجيه الطائرات التركية المسيرة لصالح قوات الوفاق.

وفي سياق ذي صلة، أكد المصدر أن سرية الكورنيت التابعة للواء 106 والتابع للقوات المسلحة الليبية استهدفت عدد ” 2 ” عربة مسلحة لقوات الوفاق.

وأضاف المصدر أن العربة الأولى من طراز تويوتا لاند كروزر “بساط” والأخرى تايوتا 27 وتدميرها بالكامل في محور الرملة طرابلس.