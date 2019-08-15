في أول بيان له…تعرف على ماقاله السفير الأمريكي الجديد إلى ليبيا

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أخبار ليبيا24
تعهّد السفير الأمريكي الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الخميس بالعمل من أجل إنهاء فوري للصراع القائم في ليبيا.

وأضاف نورلاند في بيان له نشر عبر الحساب الرسمي للسفارة على “فيسبوك” :”أنا متحمس للالتقاء بشريحة واسعة من الليبيين في أقرب وقت ممكن، وأتطلع إلى اليوم الذي تسمح لنا فيه الظروف الأمنية بالعودة إلى ليبيا”.

وأكد السفير الأمريكي رغبة واشنطن في تكثيف النشاط الدبلوماسي مع جميع أطراف النزاع ، قائلًا :”هدفنا واضح، ويتمثل في إنهاء القتال ودعم جهود الأمم المتحدة بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة في ليبيا”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعتبر هدنة العيد مناسبة مشجّعة حيث أظهرت الحاجة إلى وقف شامل لإطلاق النار ومضاعفة الجهود لإعادة إطلاق العملية السياسية.

وختم نورلاند :”نعتقد أنّ جميع الليبيين يستحقون العيش بسلام والاستفادة من ثروات البلاد، وتدعو الولايات المتحدة جميع الأطراف الخارجية للانضمام إلى هذه الجهود”.

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