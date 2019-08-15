خلال معارك طرابلس..إصابة معاون آمر الأمن الرئاسي سابقا والموالي لحكومة الإنقاذ

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع إصابة معاون آمر الأمن الرئاسي سابقا المليشياوي عبدالله بادش خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور المطار طرابلس ليلة الأربعاء.

وأضاف المصدر أن المليشاوي بادش والشهير بـ “الجن” من مدينة مصراتة موالي لحكومة الإنقاذ “الجماعة الليبية المقاتلة” وهو صاحب مقولة (أن البقاء في طرابلس للأقوى).

وأوضح المصدر أن المليشاوي بادش قال مقولته خلال المواجهات التي دارت بين مليشيات حكومة الوفاق من جهة وبين مليشيات حكومة الإنقاذ من جهة أخرى خلال العام 2018 .