بعد الخسائر الكبيرة ..فرار ما تبقى من قوات الوفاق في العزيزية

بعد الخسائر الكبيرة ..فرار ما تبقى من قوات الوفاق في العزيزية

أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية فرار ما تبقى من المجموعات التابعة لحكومة الوفاق في إحدى مناطق العزيزية بعد الخسائر الكبيرة التي لحِقت بهم.

وأكدت الشعبة أن فرار مجموعات الوفاق كان جرّاء قصف مقاتلات سلاح الجو لمواقع وتمركزات هذه المجموعات.

وأشارت الشعبة إلى أنه كان الاستهداف لمواقع بها عدد من المرتزقة حاملي الجنسيات الأجنبية بعد أن تم رصدهم من قبل وحدات القوات المسلحة.

ولفتت شعبة الإعلام الحربي إلى أنه تمت إصابتهم إصابات دقيقة ما خلّف عدداً من الجرحى والقتلى بينهم.