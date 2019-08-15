أقعيم : الأمن لن يتحقق في بنغازي إلا من خلال الأجهزة المختصة وبتكاتف وتلاحم الجميع

أقعيم : الأمن لن يتحقق في بنغازي إلا من خلال الأجهزة المختصة وبتكاتف وتلاحم الجميع

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، فرج أقعيم العبدلي، مساعدة رجال المرور في الحملات اليومية على السيارات المعتمة والتي لا تحمل لوحات معدنية والتي قد تستغل في ارتكاب الجرائم .

أقيعم نوه – خلال أول تصريح له عقب تكليفه من القيادة العامة برئاسة الجهاز – أن الخطة المعلن عنها ستنطلق اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، لرصد السيارات المخالفة التي قد تستغل في ارتكاب الجرائم .

رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة طالب الأجهزة الأمنية بالتعاون لتحقيق هذا الواجب الموكل إلينا حرصًا منا على تجنب حدوث أي خرق أمني من الممكن استخدامه من قبل الخلايا النائمة والإرهابية لزعزعة الأمن .

وناشد أقعيم أهالي المدينة بالتعاون مع رجال الأمن، والتقيد بالقوانين واللوائح المنصوصة، لأن القوانين والتشريعات وضعت من أجل سلامة الجميع.

وأشار إلى أن هذه المجاهرة بالأمن تأتي بعد أن تحررت مدينة بنغازي بالكامل من الإرهاب، بفضل الله ورجال القوات المسلحة وتضحيات الشهداء والجرحى.

ولفت رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة إلى أن هذه الحملة تأتي من أجل أن ينعم المواطن بالاستقرار والأمن، ولن نفرط في هذه التضحيات فلا بدا أن نكمل المسير في المعركة الأمنية .

وأضاف أن المواطن جزء من هذه المعركة وتعاون المواطن يدل على وعيه وإدراكه بضرورة تحقيق الأمن، ولن يتحقق الأمن إلا من خلال الأجهزة المختصة بتكاتف وتلاحم الجميع .

يشار إلى ان هذه الحملة تأتي عقب مقتل ثلاثة موظفين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السبت الماضي في انفجار سيارة مفخخة بمنطقة الهواري غرب بنغازي .