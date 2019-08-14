هل تلقى دعوة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين استجابة من حكومات أوروبا؟

أخبار ليبيا24-خاص

دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الحكومات الأوروبية إلى استقبال 507 أشخاص تم إنقاذهم مؤخراً في وسط البحر المتوسط ​​والذين ما زالوا عالقين في البحر.

وأشارت المفوضية يوم الثلاثاء إلى أن العديد منهم نجوا من الانتهاكات المروعة في ليبيا ومن دول منتجة للاجئين.

وذكرت أن أنهم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وقد عبر بعضهم بالفعل عن نيتهم ​​في طلب الحماية الدولية.

وقال المبعوث الخاص للمفوضية في وسط البحر المتوسط فينسنت كوشيل: “هذا سباق مع الزمن”. العواصف قادمة والظروف ستزداد سوءا. إن ترك الأشخاص الذين فروا من الحرب والعنف في ليبيا في أعالي البحار في هذا الطقس سيؤدي إلى إلحاق الألم بالمعاناة. يجب السماح لهم على الفور بالرسو، والسماح لهم بتلقي المساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها”.

وأوضحت المفوضية، أن 151 شخصًا لايزالون على متن قارب “أوبن آرمز” بينما تم إنقاذ 356 شخصًا آخر في الأيام الأخيرة بواسطة سفينة الإنقاذ “أوشن فايكينج”.

وأضافت المفوضية، “يجب توفير منفذ آمن على الفور وتقاسم المسؤولية بين الدول لاستضافته بعد النزول”.

وأوضحت المفوضية، أن العديد من الزعماء الأوروبيين عبروا عن صدمتهم من الأحداث التي وقعت الشهر الماضي عندما توفي أكثر من 50 شخصًا في قصف على مركز احتجاز في تاجوراء بليبيا، وتوفي ما يصل إلى 150 شخصًا آخرًا في أكبر مأساة في البحر المتوسط ​​عام 2019.

وقالت المفوضية: “يجب الآن ترجمة هذه المشاعر إلى تضامن حقيقي مع الأشخاص الفارين من ليبيا. ويشمل ذلك توفير الوصول إلى الأراضي وإجراءات اللجوء للأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية”.

وأشارت المفوضية، إلى وفاة ما يقرب من 600 شخص أو فقدوا في وسط البحر المتوسط ​​في عام 2019.

وقالت: “هناك حاجة إلى زيادة القدرة على البحث والإنقاذ في وسط البحر المتوسط. في هذا السياق، ينبغي الاعتراف بدور قوارب المنظمات غير الحكومية ودعمها. إن جهودهم تنقذ الأرواح، ولا ينبغي وصمهم أو تجريمهم”.

وأضافت، “هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لإبعاد اللاجئين عن ليبيا. لا ينبغي لأحد أن يشعر بأنهم أفضل حالًا في المخاطرة بحياتهم وحياة عائلاتهم في رحلات القوارب المميتة هذه. هناك حاجة إلى مسارات آمنة وقانونية أسرع وأكثر ملاءمة للجوء، بما في ذلك عمليات الإخلاء وإعادة التوطين”.