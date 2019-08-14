مسؤول أمني: لا يُوجد لدينا في الأساس عناصر أمنية أمام مصرف التجارة والتنمية وخبر “الأحرار” بعيد عن المنطق

مسؤول أمني: لا يُوجد لدينا في الأساس عناصر أمنية أمام مصرف التجارة والتنمية وخبر “الأحرار” بعيد عن المنطق

أخبار ليبيا24-خاص

فيما يبدو أنه استمرار لنهج التضخيم الإعلامي لبعض وسائل الإعلام في نقل الأخبار ورمي الاتهامات جزافاً ومحاولة ابعاد التهمة عن مجرمين إرهابين باتوا قاب قوسين أو أدني من قبضة الجهات الأمنية. نشرت منذ قليل “قناة ليبيا لكل الأحرار” نبأ عن مصدر مسؤول قالت أنه خصها بتصريح مفاده “أن جهاز الأمن الداخلي وإدارة التمركزات الأمنية أصدرت أوامرها بسحب العناصر الأمنية من موقع التفجير قبل وقوعه”، متناسية بذلك معرفة الجميع في بنغازي بعدم وجود تمركز أمني أمام مصرف التجارة والتنمية وموقف سيارات أركان مول وعدد من المحال التجارية في المدينة.

أخبار ليبيا 24 تواصلت مع مصدر أمني رفيع المستوى داخل مدينة بنغازي الذي بدوره فندّ النبأ، مستغرباً من هذا الخطأ القاتل الذي وقعت فيه القناة.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، “إن موقع التفجير لا يوجد به أساسًا تمركز أمني”، موضحًا أن طريق الهواري جنوبي بنغازي، بها فقط ثلاث تمركزات أمنية (الأول أمام مصرف ليبيا المركزي ومقر مديرية الأمن والثاني أمام مستشفى الأمراض النفسية والثالث جزيرة دوران مصنع الإسمنت ومن ثم بوابة الطلحية).

وأعرب المصدر عن استغرابه من وجود ما يسمى بـ ” إدارة التمركزات الأمنية” الذي أوردته القناة في خبرها، مؤكدًا أن الإدارة اسمها “إدارة البوابات والتمركزات الأمنية” ومهمتها تأمين البوابات الواقعة في مداخل المدن.

وأوضح، أن تمركز مديرية أمن بنغازي ومصرف ليبيا المركزي يوجد به الدعم المركزي ومديرية الأمن وتمركز مستشفى الأمراض النفسية يوجد به كتيبة طارق بن زياد وتمركز جزيرة دوران مصنع الإسمنت يوجد به مركز شرطة النواقية وتمركز بوابة الطلحية يوجد بها الإدارة العامة للبوابات والدعم المركزي.