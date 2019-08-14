عقب التفجير الأخير.. حملة لضبط السيارات المخالفة في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، فرج أقعيم العبدلي، تنظيم حملة أمنية موسعة في بنغازي، تستهدف السيارات المعتمة، والتي لا تحمل لوحات معدنية، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

العبدلي أوضح، في بيان له، أن تلك الحملة تأتي بعد تعرض مدينة بنغازي إلى خروقات أمنية عديدة، وعمليات إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والنظام داخل المدينة.

ووقع السبت الماضي بمنطقة الهواري في بنغازي، انفجار سيارة مفخخة أثناء مرور سيارات تابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من موظفي البعثة، حسب بيان لها، كما أُصيب في التفجير ثمانية أشخاص آخرين بينهم طفل.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عزمه إجراء تحقيق داخلي لكشف ملابسات تفجير منطقة الهواري في بنغازي الذي استهدف موكب البعثة الأممية في ليبيا.

وقال غوتيريش في بيان أصدره المتحدث باسمه، الأربعاء، إن المنظمة ليس لديها علم بأي ادعاءات بالمسؤولية عن هذا التفجير.

وأكد أن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لن يتحقق إلا من خلال حل سياسي وهو ما يتطلب من الأطراف الدخول في حوار دون تأخير، بحسب البيان.