صنع الله يحذّر الأطراف التي تقف خلف توقف امدادات الوقود

صنع الله يحذّر الأطراف التي تقف خلف توقف امدادات الوقود المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط تتهمان شركات التوزيع المكلّفة بالفشل في استلام كميات الوقود المخصصة لها وتوزيعها

أخبار ليبيا24-خاص

حذّر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، من أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط ستقومان بإحالة كل الأطراف التي تقف خلف توقف إمدادات الوقود أو المشاركة في تهريبه أو التلاعب بأسعاره إلى السلطات المعنية.

وأكد صنع، في بيان مشترك، أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط ملتزمتان بتوفير الوقود في كافة أرجاء البلاد بشكل مستمرّ وبالأسعار الرسمية.

وطالب صنع الله، حكومة الوفاق بتعزيز آليات مراقبة عمل شركات التوزيع ومشغلي المحطات ومحاسبتهم، وذلك لضمان استمرار امدادات الوقود.

واتهمت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط في رسالة وجهتها إلى المجلس الرئاسي شركات التوزيع المكلّفة بالفشل في استلام كميات الوقود المخصصة لها وتوزيعها.

وأشارت إلى أن مسؤولية توزيع الوقود وإدارة المحطات في كافّة أرجاء البلاد، وفقا للقرارات الحكومية، تقع على عاتق أربع شركات مسؤولة، وهي: (شركة خدمات الطرق السريعة، وشركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية، وشركة الراحلة للخدمات النفطية، وشركة ليبيا للنفط).

وذكرت، أن تلك الشركات فشلت بـ (شكل عام) في استلام الكميات المخصصة لها من الوقود وتوزيعها على المحطات في المناطق الغربية والجنوبية والجبلية.

وأفادت، أن وبالرغم من تخصيص شركة البريقة لما يقارب 15 مليون لتر من وقود البنزين لتغطية احتياجات المواطنين بمدينة طرابلس الكبرى خلال عطلة عيد الأضحى المبارك (بين 10 و13 أغسطس)، إلا أنّه قد تمّ استلام 6,450,000 لتر فقط من الكمية المخصصة.

من جانبه، أعرب رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، عماد بن كورة، عن قلق الشركة البالغ إزاء فشل شركات التوزيع في تلبية احتياجات الشعب الليبي من الوقود رغم توفّره.

وطالب بن كورة، الحكومة بالتحقيق في الأمر، وتغيير الترتيبات الحالية في حال استمرار عجز الشركات عن تزويد المواطنين باحتياجاتهم من الوقود.

وأكد أن شركة البريقة ستستمر بفعل كل ما بوسعها لضمان وصول الوقود إلى كل مواطن ليبي أينما كان.

وأشار البيان المشترك، إلى أنّ مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، قد أصدر تعليمات لشركة البريقة لتسويق النفط بتوزيع الوقود على المواطنين مباشرة، وذلك عن طريق محطّات وقود متنقّلة متواجدة في كلية البنات سابقا وكذلك منطقة أبوسليم، كما أن العمل جارٍ على وضع خطط جديدة تهدف إلى توسيع هذا المشروع ليشمل مواقع إضافية.