إصابة آمر سرية تابعة لمليشيا “حركة 7 – لواء الصمود” في طرابلس

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أكد مصدر مطلع إصابة آمر سرية الصمود التابعة لمليشيا “حركة 7 – لواء الصمود” القيادي المدعو أسامة السوسي خلال معارك طرابلس.

وأوضح المصدر أن السوسي من مواليد 1989 ومن مدينة مصراتة أصيب خلال المواجهات المتقطعة ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة.

وأشار المصدر إلى أنه أصيب أيضًا المليشياوي عمر الحسين البكوش الشهير قرزون و التابع أيضًا لمليشيا “حركة 7 – لواء الصمود”.

وأضاف المصدر أن المليشياوي البكوس من مدينة مصراتة ومن مواليد 1998 أصيب خلال المواجهات المتقطعة ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة.