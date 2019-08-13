مصدر عسكري : قوات الجيش تقدمت نحو جنوب غريان

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر الكتيبة 192 مشاة التابعة لقوات الجيش الوطني،الملازم عمر السنوسي ابسيط، إن الوحدات العسكرية تقدمت إلى محاور جنوب غريان وأمنت منطقة القريات ووادي مرسيط .

وأكد ابسيط، اليوم الثلاثاء، دخول مدينة مزدة وتأمين البوابة الجنوبية والشمالية وتأمين ضواحي المدينة، مشيرًا إلى التواصل مع بعض العسكريين ومشايخ وأعيان القبائل في منطقة نسمة لرفع الغطاء الاجتماعي عما أسماهم “المارقين والخارجين على القانون”، حسب قوله .

وأضاف: “نحن في انتظار الأوامر من القيادة العامة بالتقدم والقبض على المطلوبين من الجماعات الإرهابية، وتسليمهم إلى الجهات المختصة”، مشيدا بدور الأهالي في تسهيل تأمين هذه المدن.

وكانت غرفة عمليات الكرامة، قالت اليوم الثلاثاء، إن قواتها الجوية تستهدف تجمعات العصابات في جبهة غرفة تحرير سرت والمنطقة الغربية جنوب طرابلس.

وأوضحت الغرفة، في بيانٍ لمركزها الإعلامي، أن القوات الجوية التابعة لقوات الكرامة اصابت أهدافها وأوقعت خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات للمجموعات الإرهابية.

كما أكد المركز الإعلامي للغرفة، مقتل عدد من أفراد الميليشيات في محور طريق المطار، مضيفا أن من بينهم المدعو “أشرف بيوك”.

وأضاف المركز، في بيان نشره اليوم الثلاثاءأن هناك قائدا ميدانيا يتبع المدعو غنيوة الككلي، سلم نفسه “لقوات الجيش”.