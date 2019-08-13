الككلي: أتحمل خسارة الذهاب واعد باقتناص الترشح

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أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدرب النصر محمد الككلي إنه يتحمل مسؤولية الخسارة التي لحقت بفريقه أمام “عاصفة موكاف” من إفريقيا الوسطى يوم الأحد الماضي .

وكان النصر قد خسر أمام بطل إفريقيا الوسطى بهدف مقابل لاشئ الأحد الماضي في ذهاب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا .

وعبر الككلي عن ارتياحه لأداء فريق النصر خاصة أن اللاعبين قدموا كل ما طلب منهم .

وأشار مدرب النصر إلى أن غياب بعض لاعبي الخبرة الأساسيين، بالإضافة إلى الاستعداد المتأخر أثر في أداء اللاعبين .

وأضاف أن كان يجهل تماما مستوى الفريق المنافس ونقاط قوته وضعفه، نتيجة عدم الحصول على أية تسجيلات لمبارياته  .

ووعد الككلي باقتلاع ورقة الترشح إلى دور الـ 32 من تصفيات دوري أبطال أفريقيا 2019-2020م.

ويواصل النصر تحضيراته لمباراة الاياب بمعسكر تحضيري في القاهرة .

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