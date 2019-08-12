لليوم الرابع على التوالي .. مجموعة مسلحة تفسد فرحة العيد بقطع المياه عن أهالي طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعربت إدارة جهاز النهر الصناعي، عن آسفها لاستمرار انقطاع المياه خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موضحة أن هذه الواقعة لم تحدث منذ بداية تشغيل المنظومة.

وتابعت إدارة جهاز النهر، في بيان لها، أن سبب ذلك يعود إلى تعنت ورفض المجموعة المسلحة التي اقتحمت محطة الكهرباء النهر “1” إعادة التشغيل وضخ المياه إلى المدن ومناطق الاستهلاك بعد عودة التيار الكهربائي لحقول الآبار، بالإضافة إلى التهديد بالتفجير وحرق مكونات المنظومة الهندسية والمحطات إلى حين الوصول إلى تسوية مع الشركة العامة للكهرباء بخصوص انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة براك الشاطئ.

وأضافت أن هذا يأتي بعد بذل كل الجهود لتدخل الحكماء والأعيان دون جدوى أو فائدة وفي غياب تام لأجهزة الدولة، مُعبرة عن إدانتها للتهديد والسلوك الغير مسؤول من هذه المجموعة، لاسيما أنه مُحرم شرعًا ومُجرم قانونًا ومرفوض عرفًا مهما كانت الأسباب والدواعي والمطالب مشروعة أم لا.

وفي ختام البيان، طالبت إدارة النهر، من الجميع تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير والنأي بالمنظومة عن كل المطالب الفئوية والمساومة بالمياه التي هي خدمة عامة تقدم لليبيين وهبة الله للناس جميعًا.

يُشار إلى أن وكيل وزارة الحكم المحلي، بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، وعضو لجنة الطوارئ عبد الباري شنبارو، استهجن إغلاق صمامات مياه النهر بمنطقة الشويرف، وحرمان سكان طرابلس ومدن المنطقة الوسطى، من تدفق المياه لليوم الرابع على التوالي، من قبل بعض الأشخاص المحتجين عن انقطاع التيار الكهربائي بإحدى مناطق الجنوب الليبي.

يذكر أن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر، قال الأسبوع الماضي، إن التيار الكهربائي انقطع مجددًا، عن حقول أبار منظومة الحساونة سهل الجفارة، مؤكدًا أن هذ الانقطاع سيتسبب في تأخر عودة تدفق المياه للمدن والمناطق المستفيدة من المنظومة.

وأكد بيان للجهاز، أنه ينسق مع الشركة العامة للكهرباء لإعادة توصيل التيار الكهربائي، تمهيدا لإعادة تشغيل المنظومة وضخ المياه.