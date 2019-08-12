بيان دولي مشترك يرحب بهدنة عيد الأضحى في ليبيا البيان أكد على ضرورة أن تكون الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة

بنغازي-العنوان

أعربت كل من فرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اليوم الإثنين عن ترحيبها بالهدنة في ليبيا بمناسبة عيد الأضحى استجابة لدعوة المبعوث الأممي غسان سلامة.

وأكدت تلك الدول، اليوم الإثنين، استعدادها لمساعدة البعثة الأممية في مراقبة الالتزام بالهدنة ومعالجة أي محاولة لكسرها، كما أكدت على ضرورة أن تكون الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، التي يمكن أن تمهد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى حوار بناء وشامل.

وشددت الدول الخمس بالتزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي بالالتزام بحظر الأسلحة، بما يتماشى مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعا البيان المشترك للدول الخمس جميع الأطراف إلى البدء في العمل دون تأخير في اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي تحت رعاية البعثة الأممية، على أساس المبادئ المتفق عليها في باريس، باليرمو، وأبوظبي.

وأكدت الدول من جديد على أنه لا يمكن أن يكون هناك خيار عسكري في ليبيا.

وحثّ البيان المشترك جميع الأطراف على حماية المدنيين وحماية موارد ليبيا النفطية وحماية بنيتها التحتية.