التعادل الإيجابي يحسم موقعة الاتحاد والجيش في “الكونفيدرالية”

أخبار ليبيا 24 – خاص

تعادل فريق الاتحاد مع فريق الجيش من النيجر بنتيجة هدف مقابل هدف مساء أمس الأحد بملعب “جنرال سني كونتشي” بالعاصمة نيامي ضمن الدور الــ”64″ التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية .

بادر فريق الاتحاد بالتسجيل في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب “مؤيد القريتلي” بعد تمريرة حاسمة من “محمد زعبية”، وبعد ثلاثة دقائق من هدف الاتحاد تمكن فريق الجيش من تسجيل التعادل بتسديده من خارج منطقة الجزاء .

وسيتقابل الفريقان في لقاء العودة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بملعب “الشاذلي زويتن” بالعاصمة التونسية.