خطة أمنية مشتركة لتأمين منطقة طبرق خلال عطلة العيد

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق الرسمي للغرفة الأمنية المشتركة طبرق نقيب صفي الدين خطاب لـ”أخبار ليبيا24″ إن هناك خطة أمنية مشتركة لتأمين منطقة طبرق بريا وبحريا خلال عطلة العيد.

وأضاف خطاب أن الخطة بناء على تكليف آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة للعميد ميلود جواد مدير أمن طبرق برئاسة الغرفة الأمنية لإعداد خطة أمنية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الناطق الرسمي أن أمن السواحل التابع لوزارة الداخلية وخفر السواحل التابع للبحرية ومفرزة الضفادع البشرية تشارك جميعها في هذه الخطة الأمنية.

وأفاد أنه تم إعداد خطة بدورية بحرية لمراقبة الساحل الممتد من البردي شرقا إلى الحدود الإدارية مع درنة غربا طيلة أيام عطلة العيد لتبليغ منسق الغرفة الأمنية المشتركة عن أي طارئ أو خروقات أمنية و التنسيق مع السلاح الجوي.

وأكد صفي الدين عن وجود خطة أمنية داخل المدينة والبوابات الغربية والشرقية والجنوبية تتكون من الدعم المركزي والنجدة والبحث الجنائي والأمن الداخلي .

وأشار إلى أن هنالك الكتيبتين 401 و 104 وهي مساندة للتدخل عند حدوث أي طارئن إضافة إلى دوريات متجولة داخل المدينة خلال الأربع والعشرين ساعة وكذلك تواجد رجال المرور في كل المفترقات .

وختم الناطق الرسمي للغرفة الأمنية المشتركة حديثه :”إلى الآن لم تسجل لدينا أي خروقات ونحن مستمرون ليل نهار لحفظ الأمن داخل المدينة وخارجها”.