الـوحدات الـعسكرية تؤمن مدينة مرزق بالكامل

أخبار ليبيا24

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة أن الوحدات العسكرية اليوم الأحد تقوم في هذه الأثناء بالتأمين الكامل لمدينة مرزق.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الوحدات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على عدد 27 مرتزق.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي أن عمليات فرض القانون ستكون قائمة ومستمرّة إلى أن يأمـن أهالي مدينة مـرزق.

وكان مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 المنذر الخرطوش أكد أن الوحدات العسكرية القتالية بدأت في تطهير مدينة مرزق بالجنوب الليبي من المرتزقة، وذلك بعد وصولها مساء أمس السبت وسط استقبال كبير من أهالي المدينة.

وأضاف الخرطوش أن سلاح الجو وجه أكثر من ضربة للمجموعات المسلحة لما تعرف بقوة حماية الجنوب (المعارضة التشادية).

وأوضح مسؤول المركز الإعلامي أن أهالي المدينة قدموا ومازالوا يقدمون أقوى صورة في الجهاد دفاعا عن الدين والعرض والأرض.

وأشار الخرطوش إلى أنه من المنتظر التحام الشباب بوحدات القوات المسلحة لتدمير العصابات الإجرامية والمجموعات الإرهابية بقيادة المدعو حسن موسى.