الخرطوش: مناوشات وقعت السبت في محاور عين زارة وكزيرما وكوبري المطار

أخبار ليبيا24

ذكر مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أن يوم أمس السبت شهد مناوشات في محاور عين زارة وكزيرما وكوبري المطار.

وأضاف الخرطوش أن هذه المناوشات جاءت بعد ما قامت قوات تابعة لحكومة الوفاق بالرماية العشوائية بقذائف الهاون.

وأوضح المسؤول المركز الإعلامي أن التمركزات في نقاط عديدة معلومة لدى غرفة عمليات المنطقة الغربية في الجاهزية الكاملة لصد أي هجوم وجاهزة إن صدرت تعليمات بالتقدم لنقاط جديدة.

وفي ذات السياق، أكد مصدر مطلع أن سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية استهدف صباح أمس السبت نقاط تابعة لقوات الوفاق في مقر “كامبو النهر” في منطقة السدادة جنوب شرقي مصراتة.

وأفاد المصدر أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل المليشياوي ( عبدالله محمد أكريم ) من مدينة مصراتة وإصابة 5 عناصر آخرين.