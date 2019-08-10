مقتل موظفان من مكتب بعثة الأمم المتحدة إثر التفجير الذي وقع في بنغازي

مقتل موظفان من مكتب بعثة الأمم المتحدة إثر التفجير الذي وقع في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرون في انفجار سيارة مفخخة أمام معرض أوراس للأثاث الملاصق لمصرف التجارة والتنمية فرع رجال الأعمال بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي .

وأكد مصدر أمني رفيع المستوي مقتل شخصين موظفين تابعين لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا خلال التفجير الذي وقع صباح اليوم أمام مصرف التجارة والتنمية بمنطقة الهواري في بنغازي .

وكشف المصدر أن الضحايا هم شخص ليبي ويدعي “حسن الهدار” من مدينة طرابلس والثاني يدعى “تيبس اروان” من جزر فيجي .

وذكرت مصادر متطابقة لأخبار ليبيا 24 أن “سيارة مفخخه انفجرت في موقف للسيارات يقع بين مصرف التجارة والتنمية في منطقة الهواري بمدينة بنغازي”.

وأكد آمر نقطة الأمن في مركز بنغازي الطبي وصول 8 جرحى بينهم طفل إثر الانفجار الذي حدث في منطقة الهواري.

وأشار المصدر في اتصال هاتفي بأخبار ليبيا 24 إلى أنه تم تطويق المكان بالكامل تحسبًا لوقوع أي اختراق أمني .

وبينت صور نشرها نشطاء على فيسبوك لسيارات مدمرة طالها التفجير منها سيارات تابعة لبعثة الأمم المتحدة مكتب بنغازي وعليها آثار الحرق والدمار أيضا.

يشار إلى أنه في 11 يوليو الماضي لقي 4 أشخاص مصرعهم وجرح 28 آخرين بينهم مدنيون في انفجار سيارة مفخخة أثناء تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري قائد القوات الخاصة الليبية السابق داخل مقبرة الهواري في مدينة بنغازي.