عاجل .. سقوط ضحايا خلال تفجير أمام أحد المحال التجارية بمنطقة الهواري غرب بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر نقطة الأمن في مركز بنغازي الطبي وصول 8 جرحى بينهم طفل إثر الانفجار الذي حدث أمام مول أركان في منطقة الهواري.

ومن جهته، أكد مصدر أمني رفيع المستوي وقوع انفجار قبل قليل أمام سوق أركان ماركت للمواد الغذائية في منطقة الهواري غرب بنغازي .

ولم يفصح المصدر عن أعداد القتلى ولا الجرحى، لافتًا إلى أنه إلى الآن لم يعرف ما إذا كان هناك قتلي أو لا .

وأشار المصدر في اتصال هاتفي بأخبار ليبيا 24 إلى أنه تم تطويق المكان بالكامل تحسبًا لوقوع أي اختراق أمني .