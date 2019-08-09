مؤكدة وصولهم إلى مشعر منى .. الهيئة الليبية للأوقاف أوضاع الحجيج تسير على ما يرام

مؤكدة وصولهم إلى مشعر منى .. الهيئة الليبية للأوقاف أوضاع الحجيج تسير على ما يرام

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الانتهاء اليوم الجمعة من عملية تفويج الحجاج الليبيين، لمشعر منى، بعد وصول الحافلات الخاصة بهم، والتنسيق مع إدارة البعثات الليبية.

ووفّرت اللجان المختصة هناك عربات لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توفير كل ما يلزم لحجاج بيت الله الحرام .

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أرسلت “1750” حاج على نفقة القيادة العامة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة كانت ينوي تسفير أسر الشهداء لأداء فريضة الحج لكن هذا هو العدد الذي سمح به وهو يشكل 40% من أسر الشهداء، موضحا أن العدد المتبقي سيؤجل إلى العامين القادمين.

ووضعت سيدة ليبية مولودتها بسلام، في خامس أيام ذي الحجة أثناء تواجدها بالأراضي المقدسة لآداء فريضة الحج.

وأفادت البعثة الطبية المرافقة لحجاج بيت الله الحرام بتسجيل أول حالة ولادة طبيعية بموسم الحج الجاري، بين 3 سيدات ليبيات يتوقع أن يضعن مواليدهن الجدد في أي لحظة، وأكدت البعثة على أن الحالة الصحية للأم وطفلتها جيدة. كما أحالت البعثة الطبية 42 حالة للمستشفيات لأسباب صحية مختلفة .

وأكدت البعثة تأجيل إجراء عملية قلب مفتوح لأحد الحجاج الليبيين إلى حين استكمال الفريضة .

ونفت البعثة الطبية تسجيل أي حالة وفاة بين الحجاج الليبيين داخل الأراضي المقدسة.

وبينت البعثة أن بعض الحجاج أحيلوا إلى المستشفيات لأسباب مختلفة، حيث دخلت ثلاث حالات للعناية الفائقة وثلاث حالات أخرى لتجبير كسور فيما أجرت سبع حالات جلسات غسيل كلوي.

يشار إلى أن البعثة الطبية كانت قد افتتحت عيادتي كشف وحجرتي ملاحظة وصيدلية وشرعت في إجراء الكشوفات الطبية لحجاج بيت الله الحرام.