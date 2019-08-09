بعد أكثر من شهرين تسييري طبرق يصل لحلول لفتح أبواب الجامعة

بعد أكثر من شهرين تسييري طبرق يصل لحلول لفتح أبواب الجامعة

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد تسييري طبرق وعلى مدار يومين اجتماعات مع مجلس الحكماء للتوصل إلى حلول لإعادة فتح أبواب الجامعة المغلقة منذ أكثر من شهرين.

وقدم اتحاد الطلبة والموظفون عدد من عمداء الكليات في جامعة عمر المختار طبرق إلى المجلس التسييري للبلدية مقترحًا بتكليف الدكتور حسن علي حسن عميدًا للجامعة لحين انتهاء فترة الامتحانات.

ووافق حكماء طبرق وعرضه عليهم من قبل رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية ، حيث الموافقة تكون لفترة ستحدد خلال المحضر الرسمي وسيتم عرضه على المجتمعين لتوقيعه والبدء في فتح الجامعة.

وشكر بوالخطابية كل حكماء طبرق وكل الأطراف المتعاونة من كل تركيبات المدينة لحرصهم على استمرار الدراسة التي توقفت بسبب إغلاق أحد الأطراف أبواب الجامعة لاعتراضهم على قرار وزير التعليم بتكليف رئيسا للجامعة.