خلال عيد الأضحى…المجلس الرئاسي يعلن قبوله هدنة إنسانية بضوابط

أخبار ليبيا24

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الجمعة قبوله بهدنة إنسانية محددة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المجلس الرئاسي أن القبول بهذه الهدنة جاء تعظيمًا لشعائر الله سبحانه وتعالى وحرصًا منه على تخفيف معاناة المواطنين واستجابة لمطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكد المجلس الرئاسي أن هذه الهدنة تساهم في تمكن فرق الخدمات الإنسانية من أداء مهامها للنازحين والمتضررين ومتابعة فرق الصيانة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ومن بينها أبراج وخطوط الكهرباء.

وأضاف المجلس الرئاسي أن القبول بهذه الهدنة مشروطًا بعدد من الضوابط منها أن تشمل كافة مناطق الاشتباك بحيث تتوقف تمامًا الرماية المباشرة وغير المباشرة أو أي تقدم للمواقع الحالية.

وشدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على حظر نشاط الطيران وطيران الاستطلاع في كافة الأجواء ومن كافة القواعد الجوية التي ينطلق منها.

واشترط المجلس أيضًا عدم استغلال هذه الهدنة لتحرك أية أرتال أو القيام بأي تحشيد، على أن تتولى البعثة الأممية للدعم في ليبيا ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا Unsmil دعت كل الأطراف إلى قبول هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ مع صباح العيد.

وأضافت البعثة الأممية عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنها تأمل أن تتلقى موافقة مكتوبة من قبل هذه الأطراف في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعة – السبت من هذا الأسبوع.