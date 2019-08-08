وزارة العدل بالوفاق تعلن مقتل مدير إدارة المتابعة بالوزارة بعد اختطافه منذ أيام

وزارة العدل بالوفاق تعلن مقتل مدير إدارة المتابعة بالوزارة بعد اختطافه منذ أيام

أخبار ليبيا24-خاص

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق مقتل مدير إدارة المتابعة بالوزارة، وليد عبدالرحمن الترهوني، على يد مجهولين بعد اختطافه خلال الأيام الماضية.

ونعت الوزارة في تدوينة على منصة (فيسبوك) قائلة: “بقلوب يملؤها الأسى والحزن تنعى وزارة العدل الأستاذ وليد عبدالرحمن الترهوني مدير إدارة المتابعة بالوزارة، والذي اغتالته يد آثمة جبانة بعد أن تم اختطافه من قبل مجهولين خلال الأيام الماضية”.

وأعربت الوزارة عن أحر تعازيها إلى أسرة الفقيد وزملائه وجميع العاملين فيها، وإدانتها الشديدة لهذا الفعل الشنيع.

وأكدت أنها لن تدخر جهدًا في الوصول إلى الجناة وإحضارهم لساحة القضاء لينالوا جزائهم العادل.