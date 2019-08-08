الهجرة غير الشرعية طبرق يرحل 1360 مهاجر خلال النصف الأول من 2019

الهجرة غير الشرعية طبرق يرحل 1360 مهاجر خلال النصف الأول من 2019 أوضاع مركز الهجرة في طبرق غير مناسبة لإيواء هؤلاء المهاجرين

أخبار ليبيا24- خاص

أكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طبرق العقيد ابراهيم محمد الأربد لـ”أخبار ليبيا24″ إن الجهاز رحل 1360 مهاجر غير شرعي خلال النصف الأول من العام الجاري 2019.

وأضاف الأربد أن أغلب المهاجرين من الجنسيتين المصرية والسودانية وعدد من الجنسيات الأخرى، لافتا إلى أنهم يعتبرون المهاجرين السوريين واليمنين لاجئين بسبب ظروف الحرب في بلادهم.

وأفاد رئيس الجهاز أنهم صبح يوم أمس قاموا بترحيل عدد 11 متسولة ومتسول 8 متسولات وشابين من الجنسية المصرية تم تحويلهم عن طريق مباحث الجوازات وتم ترحيلهم إلى منفذ أمساعد.

وذكر الأربد أن أوضاع مركز الهجرة في طبرق غير مناسبة لإيواء هؤلاء المهاجرين حيث لدينا عدد من المشاكل التي نحاول التغلب عليها خلال هذه الفترة.

ولفت إلى أنه ليس لديهم قسم إيواء للنساء لذلك يقومون بإخلاء مقر الإيواء من الرجال وتخصيصه للنساء، مؤكدَا وجود مشكلة مستعصية داخل المركز وهي عدم وجود حمامات مناسبة للمهاجرين وحاليا يحفرون بئرًا للمياه السوداء.

وأضاف أنهم في الفترة الأخيرة تحصلوا على تموين لهؤلاء المهاجرين من فرع جهاز الهجرة بالمنطقة الشرقية في مدينة البيضاء، كما أن المجلس التسييري طبرق وفر لهم حافلة عن طريق مطار طبرق لنقل المهاجرين المصريين إلى الحدود المصرية والجنسية السودانية ينقلون إلى بنغازي ومنها إلى الكفرة أو إلى الخرطوم.

وحول المباني المخصصة للمهاجرين “هناجر” التي انتشرت مؤخرًا وتولتها عصابات المتاجرة بالبشر قال رئيس الجهاز :”لديها جهات أمنية تتابعها وهذه الجهات تقوم بواجبها على أكمل وجه”.