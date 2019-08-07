الخرطوش: وحدات الجيش في جميع تمركزاتها في حالة تأهب لأوامر التقدم

أخبار ليبيا24

أكد مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الأربعاء أن وحدات الجيش الليبي في جميع تمركزاتها المعلومة لدى غرفة عمليات المنطقة الغربية في حالة تأهب لأوامر التقدم.

وأضاف الخرطوش أن القوات المسلحة نجحت في استهداف آليات تابعة لقوات الوفاق من خلال سرايا (م . د) في أكثر من موقع.

وأوضح مسؤول المركز الإعلامي أن سلاح الجو الليبي يستمر في مراقبة تحركات العدو والاستهداف المباشر لكل الإمدادات ويلحق الخسائر الكبيرة في صفوف قوات الوفاق بشكل مستمر.

وكان مصدر عسكري أكد أن سلاح الجو استهدف طائرة مقاتلة تابعة لحكومة الوفاق بعد هبوطها في مطار مصراتة.