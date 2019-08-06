في تطور مفاجيء .. لقاء مرتقب بين “حفتر” و”جونسون” خلال الأيام المقبلة

في تطور مفاجيء .. لقاء مرتقب بين “حفتر” و”جونسون” خلال الأيام المقبلة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت صحيفة “البيان” الإمارتية عن لقاء مرتقب يجمع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، برئيس الحكومة البريطانية الجديد، بوريس جونسون، في إطار زيارة يجريها حفتر إلى لندن يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين .

وتوقعت الصحيفة في خبر نشرته اليوم الثلاثاء، أن الزيارة ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة، دون أن تكشف بالضبط عن تاريخها، مؤكدة أن “حفتر” سيلتقي “ببوريس جونسون”، بالتزامن مع عدة لقاءات يجريها مع مسؤولين بريطانيين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن حفتر سيعمل خلال زيارته إلى لندن على تفسير الوضع في بلاده وتطورات الحرب على الإرهاب التي يقودها قواته منذ إنطلاق عملية الكرامة في مايو 2014م .

وتوقعت الصحيفة “حصول تحولات في مواقف لندن من الأزمة الليبية بعد وصول جونسون إلى رئاسة الحكومة”.

والتقى الطرفان في أغسطس 2017م، في مدينة بنغازي، عندما كان جونسون وزيرا للخارجية البريطانية، وصرح وقتها بأن “دور الجيش الوطني مهم للغاية، وأن المشير حفتر له دور محوري في حل الأزمة الليبية”.