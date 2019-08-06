ضبط شحنة أدوية بمطار بنينا الدولي “إسرائيلية” المنشأ

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تمكن عناصر قسم التفتيش بمركز جمارك مطار بنينا الدولي من ضبط شحنة “حقن أورام خاصة بالأطفال” يبلغ عددها 1500حقنة موردة من شركة “تيفا الإسرائيلية ” المحظور التعامل معها بجميع المجالات.

وقيدت القضية بإقرار جمركي رقم “486”، وتم إحالة عينة من الحقن  لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الذي بدوره رفض الشحنة .

وأشار مساعد رئيس مركز جمارك مطار بنينا الدولي عقيد طارق المسماري إلى استمرار التحقيق بالقضية واستدعاء أصحاب الشأن لاستكمال إجراءات التحقيق.

وقد تم استيراد هذه الأدوية من قبل شركة الطبيعة لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية.

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