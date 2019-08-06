بعد استهداف القاعدة الجوية مصراتة .. ميليشيا الصمود تهدد بـ”الرد القاسي”

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توعد إحميدة الجرو، الناطق باسم ماتسمي ميليشيا الصمود، التي يقودها صلاح بادي، المدرج ضمن قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، بـ”الرد القاسي” على الغارات الجوية التي شنها طيران قوات الكرامة على القاعدة الجوية بمصراتة.

وجاء وعيد “الجرو”، في تدوينة مقتضبة له، أمس الإثنين، ردا على استهداف قوات الجيش القاعدة الجوية بمصراتة.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أعلن شن سلاح الجو عدة ضربات، استهدفت وسائط دفاع جوي وطائرة إمداد عسكرية تحمل ذخائر وطائرات مسيّرة وصواريخ متعددة الأغراض في القاعدة الجوية بمصراتة.

وأوضحت المركز، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الإصابات كانت دقيقة ومحصورة النطاق في منطقة عمليات تحرير سرت في القاعدة الجوية مصراتة.

يشار إلى أن القائد الميداني في مليشيا لواء الصمود، الموالي لحكومة الوفاق المدعومة دوليا، أحمد بن عمران، قال إنهم غير معنيين بأي اتفاق لوقف إطلاق النار في طرابلس بين السراج وحفتر.

وفي تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية، يوم 11 مايو الماضي، أكد بن عمران، أن من “الثوار الحقيقيين، لن يرضوا بأي اتفاقات مع حفتر”، موضحًا أن قتالهم ضد قوات الجيش، هو “جهاد في سبيل الله لن يتوقف حتى النصر”.

وأكد أنهم متحالفين مؤقتا مع حكومة السراج، لقتال حفتر وأن الهدف المشترك لجميع الكتائب الآن هو صد هجوم حفتر على طرابلس، مؤكداً أنه في حال قرر السراج توقيع اتفاق مع حفتر فهذا أمر لا علاقة لهم به.