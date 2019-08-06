الحصة الأكبر كانت لــ”معيتيق” .. تأشيرات الحج لأقارب المسؤولين تثير استياء المواطنين في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قائمة بأسماء الشخصيات الليبية الذين حصل أقاربهم أو مقربون منهم على تأشيرات حج “المجاملة” من السفارة السعودية في ليبيا، والتي تضمنت شخصيات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، بالإضافة لشخصيات تابعة لحكومة شرق ليبيا المؤقتة.

وأثارت القائمة، التي لاقت انتشارًا سريعًا فور تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، استياء عموم الليبيين، متعجبين من وجود الوساطة والتمييز في فريضة الحج.

وضمت القائمة؛ 10 تأشيرات لصالح نائب رئيس المجلس الرئاسي ، أحمد معيتيق، و7 تأشيرات لصالح مدير مكتب وزير خارجية الوفاق محمود المرزوقي، و6 تأشيرات لناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، وغيرهم من الشخصيات الليبية .

وكان الناطق باسم قيادة الجيش الوطني أحمد المسماري قال إن القيادة العامة للقوات المسلحة تطمئن كافة أسر الشهداء بتمكينهم من أداء فريضة الحج حتى للمواسم القادمة.

وتحدث المسماري عن أسر الشهداء، مؤكدًا أنه تم نقل أغلب حجاج القيادة العامة للجيش للأراضي المقدسة والبالغ عددهم 1750 حاج على نفقة القيادة العامة للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة كانت ينوي تسفير كافة أسر الشهداء لأداء فريضة الحج لكن هذا هو العدد الذي سمح به وهو يشكل 40% من أسر الشهداء، موضحا أن العدد المتبقي سيؤجل إلى العامين القادمين.

ولفت الناطق الرسمي إلى أن هيئة رعاية أسر الشهداء والجرحى قامت بالتنسيق مع هيئة الإمداد والتموين بالقيادة العامة بتوزيع سلع تموينية على كافة أسر الشهداء بمناسبة عيد الأضحى وكذلك مبلغ مالي مقابل أضحية لكل أسر الشهداء المسجلين بالقيادة العامة.

الجدير بالذكر، أن السفارة السعودية تقوم كل عام بتوجيه مجموعة من التأشيرات المجانية لعدد من الشخصيات الليبية والمؤسسات، بهدف توطيد العلاقات، ومجاملة هذه الشخصيات، ما دعا لإطلاق لفظ حج “المجاملة” على هذه التأشيرات.