مهاجرين غير شرعيين..ضبط مصريين تعدوا على شبكة الكهرباء في بنغازي

مهاجرين غير شرعيين..ضبط مصريين تعدوا على شبكة الكهرباء في بنغازي ضبط هؤلاء الأشخاص تم بعد ورود معلومات تفيد بقيامهم بتوصيل الكهرباء إلى مطعم

أخبار ليبيا24

تمكن أعضاء الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية بنغازي بضبط ثلاثة أشخاص من العمالة الوافدة يقومون بالتعدي على الشبكة الخاصة بالشركة العامة للكهرباء.

وأكدت الإدارة العامه حماية الطاقه الكهربائية فرع بنغازي أن ضبط هؤلاء الأشخاص تم بعد ورود معلومات تفيد بقيامهم بتوصيل الكهرباء إلى مطعم بمنطقة سيدي حسين عن طريق صندوق توزيع يخص الشركة العامة للكهرباء وذلك بطريقة غير شرعية.

وأفادت الإدارة أنه تم اقتيادهم إلى مقر الفرع وفتح محضر استدلال في الواقعة واثناء الاستدلال معهم اتضح أنه تم دخولهم إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية عليه تم حجزهم إلى حين إحالتهم إلى النيابة العامة.