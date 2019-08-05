مقتل شخصين ونجاة طفل..طيران الوفاق يستهدف شاحنات مدنية جنوب سرت

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع اليوم الإثنين أن سائق شاحنة ورفيقه قتلا خلال استهداف شاحناتهم من قبل إحدى الطائرات المسيرة “التركية” والداعمة لقوات الوفاق.

وأضاف المصدر أن كلًا من محمد سالم القرقعي من بلدة بشر وسامي سليمان مفتاح بوفرنه من بلدة سلوق قتلا خلال الهجوم وأصيب نجل بوفرنه “مهاب” والذي يبلغ 11 عام خلال الهجوم.

وأكد المصدر أن الشاحنات التي استهدفت من قبل الطيران التركي المسير هي شاحنات مدنية وتم استهدافها أثناء تحركها على الطريق العام جنوب مدينة سرت.