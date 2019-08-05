عقيلة يشارك بمؤتمر لرؤساء البرلمانات الأفريقية في جوهانسبرج

أخبار ليبيا24-خاص

يشارك رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس ديوان المجلس عبدالله المصري في أعمال المؤتمر العاشر واجتماعات الأمناء العامون للبرلمانات الأفريقية المنعقد في عاصمة الجنوب أفريقية، جوهانسبرج، خلال الفترة من الخامس إلى السابع من أغسطس الجاري.

ووصل عقيلة رفقة المصري مساء الأحد إلى عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرج، وبحسب المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، فإن عقيلة سيشارك في اجتماعات رؤوساء البرلمانات الأفريقية، فيما سيشارك المصري في اجتماعات الأمناء العامون للبرلمانات الأفريقية.

وأوضح بليحق، أن المؤتمر الأفريقي العاشر يأتي تحت عنوان” إيجاد حلول مستدامة للهجرة القصرية من أجل تعجيل التكامل والتنمية في أفريقيا ودور البرلمانات الوطنية والإقليمية”.

وأضاف، أن المؤتمر سيناقش عددًا من قضايا القارة الأفريقية حول إيجاد حلول مستدامة لوضع اللاجئين والعائدين والنازحين وإنهاء الحروب، بالإضافة إلى أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه البرلمانات الأفريقية في هذا الصدد.

وكشف بليحق أن كلمة رئيس مجلس النواب ستركز على ما تعانيه ليبيا بكافة المستويات أمنياً واجتماعياً واقتصادياً جراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.