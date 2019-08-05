ختام تصفيات المنتخب الليبي للقوة بدنية كفيف في بنغازي

ختام تصفيات المنتخب الليبي للقوة بدنية كفيف في بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

اختتمت تصفيات اختيار عناصرالمنتخب الوطنى للقوة البدنية كفيف في مدينة بنغازي.

وتأتي هذه الاختيارات للمشاركة في بطولة العالم في شهر نوفمبر من العام الجارى والتي ستقام في جمهورية مصر العربية لفئات (الناشئين – كبار – أساتذة ).

ونظمت التصفيات بنظام التجمع على النحو التالي:

بمدينة بنغازى في صالة مخلوف جم بمشاركة 11 رباع يمثلون الاتحادات الفرعة (إجدابيا – بنغازى– الجبل الأخضر )



وكانت النتائج على النحو التالي :-

فئة الناشئيين وزن 105

الترتيب الأول :- عزالدين مصطفى الهاين من نادي المنارة بنغازي بمجموع 440.



فئة كبار وزن 74

الترتيب الأول :- علي محمد فرج من جمعية الكفيف بنغازي بمجموع 360.

الترتيب الثاني :- سالم عاشور الزاوي من جمعية الكفيف بنغازي بمجموع 310.



فئة أساتذة وزن 120

الترتيب الأول :- محمد حسن علي من جمعية الكفيف بنغازي بمجموع 510.

ولم تقام التصفيات في مدينة طربلس حيث حضرت اللجنة المنظمة في صالة نادى طربلس أمس الأحد لإجراء تصفيات الاتحادات الفرعية (مصراتة –– طرابلس – المنطقة الغربية – الخمس – ترهونة – الزنتان – اللجنة العليا زوارة – اللجنة العليا الزاوية) وغاب الرباعيين التابعين لهذه الاتحادات.