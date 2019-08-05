خارجية النواب تستنكر أفعال أحد الدبلوماسيين الليبيين في الخارج

37

أخبار ليبيا 24 – خاص

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب أفعال أحد الدبلوماسيين الليبيين في الخارج معتبرة إياها مخالفة للأخلاقيات والآداب العامة ومنتهكة لواجبات العمل الدبلوماسي والتزاماته وأنها تسيء لسمعة الدولة الليبية وتستوجب المسؤولية التأديبية.

وشددت اللجنة في بيان لها على أن استمرار هذا الدبلوماسي في منصبه دون محاسبة هو دليل على الفوضى وغياب آليات محاسبة الدبلوماسيين والحرص على المصلحة العامة.

وأشارت لجنة الخارجية إلى أن تدني مستوى الدبلوماسيين بصفة عامة هو نتيجة لغياب الرقابة البرلمانية على أعمال وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية التي تتبعها بالخارج وتعيين البلوماسيين في مناصبهم بشكل عشوائي بالمخالفة للقانون والأعراف الدبلوماسية ودون اعتماد مجلس النواب وهو نتيجة للاتفاق السياسي الذي أفرز حكومة غير دستورية لم تنل ثقة مجلس النواب حتى الآن .

المزيد من الأخبار

نظرًا لارتفاع عدد الدبلوماسيين .. الخارجية المصرية توقف إصدار تأشيرات دبلوماسيي حكومة…

هرب إلى مصراتة..مقتل الإرهابي “أبي أنس” في غارة جوية بمحيط طرابلس

مقتل شخصين ونجاة طفل..طيران الوفاق يستهدف شاحنات مدنية جنوب سرت

المسماري : حفتر أصدر أوامره للقوات الجوية بحماية  المدنيين في مدينة مرزق

المزيد

نظرًا لارتفاع عدد الدبلوماسيين .. الخارجية المصرية توقف…

هرب إلى مصراتة..مقتل الإرهابي “أبي أنس” في غارة…

مقتل شخصين ونجاة طفل..طيران الوفاق يستهدف شاحنات مدنية جنوب…