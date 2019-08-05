بناء الأجسام الليبي يستعد لتنظيم بطولة المغرب العربي بالمشاركة مع تونس

أخبار ليبيا 24 – خاص

يستعد الاتحاد الليبي لبناء الأجسام واللياقة البدنية لتنظم بطولة المغرب العربي بالمشاركة مع دولة تونس في الثالث من أغسطس المقبل .

وكان وفد ليبي برئاسة رئيس الاتحاد العام عادل القريو، وأمين صندوق الاتحاد الليبي عادل البيباص، والأمين العام أحمد سعيد وعضو الاتحاد العام أحمد سوالم، قد اجتمع السبت مع رئيس الاتحاد التونسي لبناء الأجسام مروان اقدورة وأمين الصندوق الاتحاد التونسي فيصل الماجري.

وكان النقاش في عدة مواضيع أبرزها تنظيم بطولة المغرب العربي والتي من المقرر إقامتها في ليبيا خلال شهر ديسمبر القادم.

وتم الاتفاق بشكل رسمي على نقل البطولة لدولة تونس بالتنسيق بين الاتحادين وبنفس التاريخ المقرر لها.

وجاء هذا القرار بسبب الظروف التي تعانيها ليبيا عامة والمنطقة الغربية بشكل خاص .