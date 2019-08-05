النائب العام المصري يحيل عناصر إرهابيين بينهم ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة

النائب العام المصري يحيل عناصر إرهابيين بينهم ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق إحالة 11 متهما بينهم “4” ليبيين إلى المحاكمة بتهمة التخابر لصالح تنظيم “داعش” بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين والمقيمين بها .

وأحال النائب العام المصري المتهمين اليوم الإثنين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية .

وشملت التهم الموجة إلى الإرهابيين الموقفين اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول “محمد رجب عبدالواحد حسن” ، مصري الجنسية، بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا.

وكشفت التحقيقات عن تخابر المتهم مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع وهم المتهمون الليبيون “عماد أحمد عبدالسلام الورفلی” و”مفتاح أحمد عبدالسلام الورفلى” و”عياد أحمد عبدالسلام الورفلي”، و”مروان الغريب” لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بليبيا.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم “محمد رجب عبدالواحد حسن” والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجني عليهم وذويهم عن تردد المتهم “محمد رجب عبدالواحد حسن” على ليبيا للعمل بها وارتباطه بالمتهمين الليبيين وعناصر تنظيم “داعش” الإرهابي واتفاقه معهم على خطف أحد المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة.

كما قام المتهم بالاتفاق مع العناصر الليبية بخطف 14 مصريا آخرين في بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية وقد نجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة “محمد جاد حامد الشربيني”.

وتولى المتهم “محمد رجب عبدالواحد حسن” بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوي المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضاءها قرابة 3 ملايين جنيه مصري.

وأمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين من العناصر الليبية واستعجال تنفيذ القرار الصادر بشأنهم للإنتربول الدولي بالقبض عليهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.