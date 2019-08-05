الجيش الوطني يخرج دفعة جديدة في حفل أقيم ببنغازي

عدد الخريجين الجدد بلغ 1500 جندي

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أخبار ليبيا24-خاص

خرّج الجيش الوطني الليبي الدفعة التاسعة من مراكز التدريب العسكري الأساسي في احتفال أقيم اليوم الإثنين بمقر ثانوية ضباط الصف ببنغازي.

وأفاد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أن عدد الخريجين الجدد بلغ 1500 جندي، وقد تلقوا تدريباتهم بمراكز تدريب طبرق والبيضاء والمرج والأبيار وسلوق وبراك الشاطئ وسبها.

وأضاف المسماري، أن الخريجين جرى توزيعهم على الوحدات التي تحتاج لاستكمال الملاك من الأفراد، مشيرًا إلى أن بتخريج هذه الدفعة فإن عدد الجنود الجدد تجاوز الـ 25 ألف جندي، إضافة لدفعات من الضباط وضباط الصف الجدد.

ووفقًا للمسماري، فإن هذه “المجهودات الجبارة” تأتي في إطار ضخ دماء جديدة إلى المؤسسة العسكرية الليبية وإعادة بناء وتفعيل الجيش الوطني الليبي.

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