أمن شحات تضع خطة متكاملة لتأمين البلدية خلال إجازة عيد الأضحى

أخبار ليبيا24- خاص

قال الناطق باسم مديرية أمن شحات ملازم حسن بو أكريم إن الأجهزة الأمنية في المديرية وضعت خطة متكاملة لتأمين البلدية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف بو أكريم لـ”أخبار ليبيا24″ أن الخطة تشارك في تنفيذها مراكز الشرطة، وقسم المرور، وشرطة النجدة، بالإضافة إلى تحريات البحث الجنائي وقوة التدخل السريع.

وأوضح الناطق باسم مديرية أمن شحات أن الخطة تشمل تغطية أسواق الماشية والمواقع المؤقتة لبيع الأضاحي والمسالخ، وتأمين المساجد، وتكثيف الجهود لمكافحة الجرائم ومنع وقوعها من خلال رصد المواقع المحتملة.

وتابع بوأكريم أنه وفق الخطة، ستقوم المديرية بعدة حملات تستهدف الشاليهات والاستراحات المفروشة بالبلدية لمراجعة بيانات قاطنيها والتأكد من صلاحيتها خوفا من أن يستخدمها الخارجون عن القانون.

وأكد أن الخطة تتضمن أيضا تعزيز الوجود الأمني والميداني حول الحدائق والمنتزهات والمجمعات التجارية، وتنظيم حركة السير في الطرق العامة والفرعية والأماكن المزدحمة والحرص على تطبيق قواعد وأنظمة السلامة المرورية.

وناشد الناطق المواطنين بالإبلاغ عن أية تحركات مشبوهة والتعاون مع أفراد الأمن لأداء عملهم على أكمل وجه، مؤكدا أنه سيتم نشر الكمائن والدوريات الثابتة والمتحركة بالشوارع والميادين، وتكثيف إجراءات التأمين ورفع درجة اليقظة الأمنية لرجال الشرطة.

من جهة أخرى طالبا بوأكريم ، زائري الغابات ببلدية شحات بإطفاء النيران بعد ترك المكان لتجنب حدوث الحرائق، والإبلاغ فور مشاهدة أي حريق.