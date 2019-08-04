قتل في غارة لسلاح الجو قرب مصراتة…تعرف على الإرهابي “زازة”

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قتل الإرهابي المتطرف علي الزندلي الشهير “‎زازة” عقب غارة لسلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة على تجمع لقوات الوفاق في منطقة أبوقرين جنوب شرق مصراتة أمس السبت.

والإرهابي زازة من مواليد 1980 ومن سكان منطقة زلة في الجفرة كان يعمل ميكانيكيًا وشارك افي أحداث فبراير 2011 ويحمل توجهات متطرفة وميوله للفكر الجهادي القاعدي.

التحق الإرهابي “زازة” بما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية عند الإعلان عن تأسيسها في يونيو 2016، وأصبح من ضمن مجموعه الخائن مصطفى الشركسي حيث كان من ضمن من شارك في الهجوم الإرهابي الفاشل على منطقه ( زلة ) في 3 مايو 2016.

ظهر المدعو ‎زازة في الزيارة التي أقامها المجلس العسكري مصراتة لدعم سرايا الدفاع عن بنغازي المتطرفة وما أسموهم ثوار منطقة ” الجفرة ” في قاعدة الجفرة العسكرية والتي أكدوا حينها تلاحمهم وترابطهم مع الثوار ضد ما أسموه المشروع الإنقلابي وكانت الزيارة في 25 ديسمبر 2016.

خاض الإرهابي “زازة” أيضا مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية وشارك في الهجمات الإرهابية على الهلال النفطي ومدينة إجدابيا ومناطق شرق إجدابيا خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018.

ورد ذكر المتطرف “زازة” في مكالمة صوتية موثقة للمدعو والمطلوب محليا ودوليا إبراهيم الجظران وهو ينادي عليه أثناء الهجوم الإرهابي علي الهلال النفطي بالتقدم أثناء تقدم القوات المسلحة الليبية باتجاه الهلال النفطي وتطهيره من العناصر المتطرفة .