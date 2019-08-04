تصفية آمر مليشيا “شهداء المدينة مصراتة” في طرابلس

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أكد مصدر مطلع اليوم الأحد أن آمر مليشيا “شهداء المدينة مصراتة” التابعة لقوات الوفاق المدعو إبراهيم الجدي الشيخ تمت تصفيته في طرابلس.

وأضاف المصدر أن الشيخ من مواليد 1983 ومن مدينة مصراتة تمت تصفيته أثناء تواجده في منطقة السياحية بالعاصمة طرابلس مساء أمس السبت.

يشار إلى أن العاصمة طرابلس تشهد من أبريل الماضي معارك بين القوات المسلحة العربية الليبية وقوات تابعة للوفاق عقب إعلان القائد العام عملية تحرير العاصمة من المجموعات المسلحة والإرهابية.